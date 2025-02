Edoardo Bove sul palco dell’Ariston | Senza il calcio sono incompleto

Leggi su Corrieretoscano.it

FIRENZE – Sanremo 2025,sale suldurante la finale del 75esimo festival della canzone italiana.Tanta l’emozione del calciatore della fiorentina, che la sera del 15 febbraio in diretta su Rai 1 ha raccontato com’è cambiata la sua vita dall’1 dicembre scorso, giorno in cui, durante la partita casalinga della viola contro l’Inter, si è accasciato a terra colto da un malore improvviso. Da quel momento, tutto per lui ha preso una direzione inaspettata: al soccorso tempestivo è seguita l’operazione di impianto di un defibrillatore sottocutaneo. Ma il centrocampista non può rimettere piede in campo fino al completamento degli accertamenti medici, come stabilisce il regolamento calcistico italiano.“Vivo questa esperienza tra alti e bassi: ilè la mia forma di espressione,non mi sento lo stesso, sento che mi manca qualcosa, come credo accada per un cantante con la voce, è una situazione che può essere paragonata a quella di una persona che ha perso un grande amore”.