Ilfattoquotidiano.it - Edoardo Bove commuove l’Ariston: “Mi sono svegliato in ospedale senza ricordare nulla, ho capito quanto la linea tra la vita e la morte sia sottile”

Tra gli ospiti di stasera (sabato 15 febbraio) al Festival di Sanremo c’è anche, il giovane calciatore che lo scorso 1° dicembre ha avuto un malore in campo. Una dramma che gli ha stravolto la: dopo l’intervento al cuore, aè stato impiantato un defibrillatore cardiaco sottocutaneo removibile e per ora ha dovuto lasciare il calcio giocato. A parlarne, in diretta, è stato lo stesso calciatore. “Ti ho chiesto di venire per raccontare come stai vivendo tutto questo a 22 anni. Ci hai tenuto con il fiato sospeso”, esordisce Carlo Conti.Einizia a spiegare: “Per me è un onore essere qui. Sto vivendo questa esperienza in un modo particolare, ho alti e bassi. Per me il calcio è la mia forma di espressione enon mi sento lo stesso, sento che manca qualcosa”. Quindi continua: “Credo sia come per un cantante con la voce, può essere paragonato a una persona che perde un grande amore o comunque che ha una grande perdita.