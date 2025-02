Lanazione.it - Edoardo Bove a Sanremo: “Ho visto il filo sottile che divide la vita dalla morte. Devo ringraziare per essere qui”

Firenze, 15 febbraio 2025 – Emozioni a. Ancora una volta Firenze è protagonista del festival della canzone italiana con un personaggio di eccellenza:. Un lungo applauso all’Ariston per l’ingresso del calciatore della Fiorentina che Carlo Conti ha voluto con sé nella serata più importante, quella della finalissima. La sua presenza racconta già molto della sua esperienza sul campo. Ha parlato di questo con Conti l’atleta 22enne che : “Sto vivendo questa esperienza con alti e bassi perché per me il calcio è una forma di espressione quindi senza di esso mi manca qualcosa. Credo che sia come per un cantante la sua voce. Puòparagonato a una persona che perde un grande amore. Mi sento un po’ incompleto. Vuoto. So che ci vuole tempo e tanto coraggio. Ma mi sto facendo aiutare in un percorso che mi sta facendo soffrire e stare male, ma so che mi aiuterà per il futuro.