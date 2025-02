Quotidiano.net - Economia e geopolitica, mondi sempre più legati

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 16 febbraio 2025 – Nel corso degli ultimi anni è stato sicuramente molto più evidente, ma il legame traha ormai radici e storia molto consolidate. La prima, infatti, risorge inevitabilmente della seconda, e viceversa, con il mondo fortemente interconnesso di oggi che altro non fa che amplificare ancor di più l'eco di ogni oscillazione dei due fattori. Da quanto descritto si evince che,più, i governi del mondo devono valutare costantemente l'impatto degli eventi geopolitici sulla loro, così da poter comprendere lo scenario e adeguarsi nel minor tempo possibile, anticipando addirittura le proprie mosse nei casi più virtuosi. Molti sono gli aspetti che i titolari di una strategia economica devono tenere in considerazione, dai cambiamenti climatici alle politiche governative, passando per le relazioni diplomatiche e le tensioni belliche.