Ilrestodelcarlino.it - Ecografia mancata, l’Ast: "L’86enne dal privato per scelta sua"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Per l’all’addome non c’era posto, per l’alla spalla, probabilmente immaginando il risultato, non è stata fatta neanche la ricerca. Cosìche si era rivolto in via Nanterre per prenotare gli esami ha deciso di andare dal. E questo, secondo, dipende da una sua "autonoma". E’, in estrema sintesi, la posizione spressa dall’Azienda sanitaria in seguito al caso segnalato dal pensionato pesarese che si era rivolto allo sportello del distretto per prenotare un esame. "Non risulta che l’utente abbia mai richiesto la prestazione per l’alla spalla – dice l’azienda sanitaria –. Lo stesso invece ha richiesto un’all’addome con classe di priorità P, da effettuare entro 120 giorni dalla data della ricetta che è l’11 febbraio 2025. Non avendo trovato posto l’operatore lo ha inserito il lista di presa in carico per essere richiamato entro il predetto termine".