Sbircialanotizia.it - Eco o vintage, torna la pelliccia

Leggi su Sbircialanotizia.it

Caldo e avvolgente, il capo di stagione si porta morbido, oversize e conquista le passerelle Ecologica è preferibile,può essere un’alternativa chic. Odiata dagli ecologisti, amata dalle dive dello star system, laa fare il buono e il cattivo tempo sulle passerelle, in versione rigorosamente faux. Avvolgenti e over, per l’inverno 2025 . L'articolo Eco olaè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.