Ecco quanto ha vinto Olly scherziamo?? Sanremo 2025 montepremi della polemica

ha trionfato al Festival di, maha guadagnato con la vittoria? La risposta potrebbe sorprendere. Intanto, subito dopo il verdetto75ª edizione del festival, le reazioni non si sono fatte attendere. Molti spettatori hanno espresso delusione, in particolare i sostenitori di Giorgia e Achille Lauro, che non sono neanche entrati nella top five. Giorgia, piazzatasi sesta, è stata accolta dagli applausi dell’Ariston, che ha scandito “Hai! Hai!”. La cantante ha risposto con emozione: “L’affetto del pubblico è la vera vittoria, soprattutto dopo questi anni ha un valore inestimabile. Non so se lo merito, ma vi ringrazio con tutto il cuore”.Nel frattempo, sui social è diventato virale un post di Enrico Mentana che ha ironizzato sulla ripetitività delle vittorie: “2022 Maneskin: manager Marta Donà;2023 Marco Mengoni: manager Marta Donà;2024 Angelina Mango: manager Marta Donà;: manager ancora lei, Marta Donà”.