Ecco quanto ha vinto Olly Sanremo 2025 polemica sul montepremi del vincitore

Leggi su Caffeinamagazine.it

hail Festival di, già, maha. Nel senso di quanti soldi? Ve lo diciamo subito, ma intanto subito dopo il verdetto della 75esima edizione della manifestazione canora italiana per eccellenza arrivano le reazioni. Reazioni di rabbia e proteste di tutti coloro che speravano di veder trionfare Giorgia o Achille Lauro, finiti addirittura fuori dai primi cinque.Sesto posto per Giorgia, con l’Ariston che l’ha applaudita e poi ha urlato “Hai! Hai!“. E lei ha risposto: “L’affetto del pubblico è la vera vittoria, soprattutto dopo questi anni ha un valore inestimabile. Non so se lo merito, ma vi ringrazio con tutto il cuore”. È diventato virale, invece il post di Enrico Mentana che ha scritto: “2022 Maneskin: manager Marta Donà;2023 Marco Mengoni: manager Marta Donà;2024 Angrlina Mango: manager Marta Donà;: manager ancora lei, Marta Donà”.