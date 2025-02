Ilrestodelcarlino.it - Ecco la ricostruzione. La violenta aggressione due giorni prima di Natale

Funari la sera del 23 dicembre 2024 si presentò a casa di Renzo Paradisi e Maria Antonietta Giacomozzi. Disse che aveva bevuto molto e accusò la donna di essere "cattiva" perché non gli permetteva di stare con sua figlia. Secondo ladella Procura, basata essenzialmente sul racconto della donna, il 42enne prese dalla stufa della brace dicendo "adesso do fuoco, così non ci rimane niente". La colluttazione fu estremamente, con Paradisi che sarebbe stato ripetutamente sbattuto con la testa a terra. Proprio in questa fase si è determinata la serie di gravissime lesioni cerebrali che il 28 dicembre hanno portato l’anziano alla morte, senza mia essersi ripreso dallo stato di coma in cui era precipitato. Un’in due fasi con Funari che si sarebbe scaraventatocontro la Maria Antonietta e poi sul marito Renzo all’interno del capannone, in parte adibito a dimora dall’anziana coppia di Comunanza.