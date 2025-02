Formiche.net - Ecco il soft power italiano nelle infrastrutture idriche del Mediterraneo

L’innovazionerappresenta oggi uno strumento strategico per affrontare le crescenti sfide legate alla scarsità d’acqua ed alla gestione inefficiente delle risorse. Lo aveva sottolineato negli anni Sessanta John F. Kennedy che dichiarò: “Chiunque fosse in grado di risolvere il problema dell’acqua sarà degno di due premi Nobel, uno per la pace e uno per la scienza”. Il valore strategico di questa risorsa è oggi più che mai al centro di dibattiti globali, per le crisi climatiche che stanno colpendo Asia, Africa e la sponda sud dell’Europa. Si inseriscono in quest’ottica gli accordi tra l’italiana De Nora e le aziende saudite ACWAe Saudi Water Authority che mirano a raggiungere gli obiettivi di transizione energetica sauditi 2030.Nei Paesi della sponda Sud delcome Italia, Algeria, Tunisia e Libia, le reti, spesso datate e soggette a perdite ingenti, si trovano a fare i conti con variabili che influenzano direttamente la stabilità politica e alimentano i flussi migratori.