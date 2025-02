Lanazione.it - Ecco il campionato regionale Uisp. In arrivo 260 giovani atlete

Appuntamento importante oggi a Castelfiorentino con l’deldi ginnastica artistica. Ad ospitarlo, dalle 9 alle 18 sarà il Pala Gilardetti. Saranno circa 260, provenienti da tutta la regione, leai nastri di partenza. Una scelta non certo casuale visto che Castelfiorentino vanta oltre 150 ginnaste affiliate a questa disciplina per cui lo scorso anno è stato inaugurato anche un impianto ad hoc per gli allenamenti. Le gare, individuali e a squadre (composte da 4/5 bambine), inizieranno alle 9 e proseguiranno ininterrottamente fino alle 18. La fascia di età delle partecipanti va dagli otto ai quindici anni. Tra le protagoniste naturalmente anche le padrone di casa della Polisportiva I’Giglio, che negli ultimi dieci anni hanno evidenziato una crescita esponenziale tanto come numero quanto come risultati.