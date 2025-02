Ilrestodelcarlino.it - Ecco i finanziamenti per i lavori nella chiesa di Santa Felicita

La Conferenza dei servizi ha approvato l’intervento di riparazione danni e miglioramento sismico delladi, che domina la parte storica di Colli del Tronto capoluogo. Il costo dell’intervento è di 496.000,88 euro, icontribuiranno a completare il rinnovo del centro storico di Colli del Tronto. Laha due facciate principali poste a quote differenti. "Le nostre chiese sono un bene prezioso da tutelare e da far conoscere a tutti- spiega il Commissario straordinario alla ricostruzione sisma 2016 Guido Castelli –. Stiamo portando avanti con efficacia la ricostruzione, che nel caso delle chiese si traduce non solorinnovata sicurezza di questi edifici ma anchetutela del nostro patrimonio culturale".