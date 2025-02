Liberoquotidiano.it - Ecco chi affonda dopo la squalifica di Jannik Sinner: clamoroso autogol

Mettiamola così: se il 2024 diè stato strepitoso in termini di successi e appeal, quello della Wada è stato l'opposto e il risultato con cui l'Agenzia mondiale antidoping inaugura il 2025 insiste sulla tendenza che da anni caratterizza il suo lavoro: fumosa, contraddittoria, discutibile, incomprensibile. Spostando sempre più verso il basso l'asticella della propria legittimazione e sollevando altri dubbi su come davvero funzionino questi controlli anti-furfanti. Regole che peraltro, riguardo alle quantità delle sostanze, sono in via di cambiamento e che verosimilmente, dal 2026 non avrebbero neanche portato all'apertura del caso. Che l'accordicchio trovato con l'azzurro sia un modo della Wada per salvarsi la faccia lo dimostra il comunicato della stessa agenzia che, di fatto, sentenzia come non si sia dopato (rinvenuta una concentrazione di Clostebol inferiore a 1 miliardesimo di grammo per litro), tanto che Jan esce da questa bufera più solido, più sereno, più autorevole.