Lanazione.it - Eccezionale sequenza di interventi salvavita nella cardiologia del San Luca: operati sei pazienti con infarto in sei ore

Lucca, 16 febbraio 2025 - Un risultato straordinario che conferma come ladell'ospedale “San” di Lucca sia sempre di più un consolidato patrimonio culturale di scienza, assistenza, umanità e perfetta organizzazione. Tutto è accaduto dopo una mattina in cui era stato già trattato une assistita un’altra grave patologia cardiovascolare di difficile diagnosi. Poi, nel pomeriggio di sabato 15 febbraio, tra le ore 15 e le 21, si è registrata una sorprendentedi, con adeguata gestione clinica dell’complessità assistenziale, che ha reso protagonisti indiscussi tutti gli operatori sanitari del “San". Seiconacuto del miocardio di età compresa tra i 54 e i 74 anni sono infatti stati ricoverati in successione quasi cronometrica.