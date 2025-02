Ilrestodelcarlino.it - Eccellenza K Sport, gara tosta. Derby Alma-Urbino. Urbania in casa

Inoggi si gioca per la settima partita del girone di ritorno e sono tutte gare probanti. Riguardo le provinciali in programma c’è unmentre le altre giocano in. KMontecchio Gallo- Atletico Mariner. "Dobbiamo aspettarci una- spiega dalla Kil diesse Ettore Mariotti- anche se per opposti obiettivi lottiamo entrambi per qualcosa di importante. L’Atletico Mariner è una squadra rivoluzionata nel recente mercato, segno che crede nella salvezza e vorrà fare il meglio, cosa che dovremo fare anche noi se vogliamo rimanere nelle posizioni che abbiamo". Assente Villanova che dopo l’infortunio al tendine di sette giorni fa giovedì ha subito un intervento chirurgico. Si gioca allo Spadoni di Montecchio alle ore 15. Arbitra Riccardo Latuga di Pesaro.Juventus Fano-Calcio.