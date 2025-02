.com - Eccellenza / Il K Sport Montecchio Gallo vince e sale in testa alla classifica

Leggi su .com

2-0 all’Atletico Mariner. Il pari tra Maceratese e Tolentino favorisce l’undici di mister Magi ora regina dell’Marche. Vittoria importantissima per il Fabriano Cerreto a ChiesanuovaVALLESINA, 16 febbraio 2025 – Il Kbatte l’Atletico Mariner e sfruttando il pareggio dell’Helvia Recina tra Maceratese e Tolentinoda solo in.In cosa tre punti preziosissimi per il Fabriano Cerreto che ha vinto a Chiesanuova grazie ad un gol di Palmieri.PORTUALI DORICA – OSIMANA 0-3PORTUALI DORICA – S. Tavoni, Fabiani (46? Candolfi), F. Tavoni, Girolimini (82? T. Cingolani), Savini, Catalani, Lucesoli (46? Pangrazi), Sassaroli, Gioacchini (46? De Marco), Guzzini, Trabelsi (76? Testoni). All. CeccarelliOSIMANA – Santarelli, Falcioni, Mosquera (79? Calvigioni), Bambozzi, Patrizi, Marchesini (76? Sasso), Triana (85? Bugaro), Fermani, Mafei (71? Micucci), Buonaventura (82? Gigli), Alessandroni.