Sport.quotidiano.net - Eccellenza: dopo le critiche in settimana, serve l’atteggiamento giusto per uscire da una situazione delicata. C’è il Russi, Sant’Agostino deve battere un colpo

Alla ricerca della vittoria perduta per il, piombato in una crisi di risultati e sprofondato in una classifica deficitaria. Spera di sbloccarsi con ilil nuovo allenatore Massimiliano Biagi, da poco subentrato al dimissionario Ruggero Ricci. Peraltro Biagi oggi pomeriggio (ore 14.30) affronta il suo passato, avendo allenato la formazione ravennate fino pochi anni fa. Rispetto alla gara di domenica scorsa, i ramarri non recuperano nessuno, anzi hanno perso per infortunio Anostini (foto). L’esterno veneto si è procurato una lesione al polpaccio, lo stesso infortunio, ma nell’altra gamba, che l’aveva tenuto lontano dal terreno di gioco per quasi due mesi. Salteranno la gara anche Roda e Cremaschi, ma sono sulla via del recupero: dovrebbero essere a disposizione per la prossima partita.