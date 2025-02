Ilrestodelcarlino.it - Eccellenza, derby Portuali e Osimana. Il Fabriano Cerreto in cerca di punti

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

E’ il giorno deltraAncona e. Il Del Conero ospiterà una sfida con in palioimportanti per entrambe le squadre. Per i dorici perre di non inguaiarsi ancora di più in una classifica che nell’ultimo turno ha visto il passo avanti verso la salvezza diretta di Montefano e Matelica, mentre ihanno patito la terza sconfitta di fila. i dorici si presenteranno oggi ancora senza Ragni squalificato.alla ridi una vittoria che manca da tre giornate, con i playoff sempre più lontani. Intanto in squadra sembra che sia stato aggregato di nuovo Bugaro che durante il mercato di riparazione non si è accasato altrove. Anche ilè alla ridi, dopo il ko contro il K Sport, atteso però da un altro duro ostacolo: il Chiesanuova.