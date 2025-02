Sbircialanotizia.it - East Market: “Nel 2025 puntiamo a Roma, Firenze e Bologna”

Leggi su Sbircialanotizia.it

Dopo 10 anni di attività, l’evento del vintage scommette sull’espansione fuori Milano. Domenica 19 gennaio in programma il consueto appuntamento in via Mecenate Con il motto 'Everything Old Is New Again' hanno conquistato Milano, ora pensano ad espandersi anche nelle principali città Italiane., l’evento del vintage meneghino che l'anno scorso ha spento le . L'articolo: “Nel” è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.