Fanpage.it - È un Sanremo di destra perche l’Italia è un Paese di destra

Non è colpa di Carlo Conti, il direttore artistico del Festival trova il punto di equilibrio per realizzare un Festival che restituisce la fotografia di unin cui i conservatori sono più dei progressisti. Non c'è nulla di strano, tranne il fatto che è come se fosse vietato dirlo.