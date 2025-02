Liberoquotidiano.it - "E non è carino...". Microfoni accesi, fuorionda raggelante: Selvaggia Lucarelli fulmina tutti

Leggi su Liberoquotidiano.it

«Una canzone retorica», con «un eccesso di romanticizzazione di una malattia feroce».esce dal coro e già al DopoFestival, di cui è opinionista, picchia duro su Simone Cristicchi e la sua Quando sarai piccola, canzone tra le più apprezzate del Festival e dedicata alla madre malata di Alzheimer. «Manca una parte, quella dolorosa - ha sottolineato -, l'abbruttimento che viene dalla fatica nel gestire, da parte dei familiari, quella malattia». Cristicchi l'ha presa sportivamente: «La mia è una canzone spirituale, non vuole essere una cartella clinica». Si discute di questo anche a La Vita in diretta, su Rai 1. In studio, ospiti di Alberto Matano, ci sono il coreografo Luca Tommassini e la giornalista Marinella Venegoni. In collegamento, invece, c'è proprioche ribadisce il suo pensiero, definendo il brano di Cristicchi «ampolloso e retorico».