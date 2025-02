Lanazione.it - "E’ necessario colmare i vuoti legislativi rispettando la pluralità di opinioni"

È una visione ampia quella che sul tema del fine vita propone don Andrea Cardullo, direttore dell’ufficio diocesano pastorale della salute a Lucca. "E’ innegabile che siaqueiche ci sono in un ambito come quello del fine vita – afferma – e pur avendo da cattolico la mia idea di come dovrebbe essere normata la cosa, sono consapevole che in un contesto come questo coesistonodi: nessuno di noi può avere la pretesa che la legge ricalchi a pieno la mia idea, però posso avere la speranza che si avvicini il più possibile e soprattutto sono certo di avere il diritto e il dovere di fare tutto ilperché questa mia speranza si realizzi". Don Cardullo accenna anche alla morale cattolica sul tema: "Vi è un pregiudizio alimentato dall’ignoranza in materia, dei cattolici stessi; il riferimento è che la morale cattolica sia per la preservazione della vita biologica a tutti i costi, non è così; da un lato vi è una condanna totale di ogni forma di accanimento terapeutico e dall’altro c’è il riconoscimento del diritto del paziente a rifiutare una terapia per quanto, anche proporzionata dal punto di vista clinico, venga percepita come soggettivamente non sopportabile".