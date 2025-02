Tvplay.it - È morto un volto noto del centrocampo, lutto tremendo nel calcio

Un gravissimoha sconil mondo del. E’ scomparso a soli 26 anni. Struggente il messaggio di cordoglio E’ arrivata, improvvisa, la notizia di unche ha scosso il mondo del. E’ stata la famiglia del calciatore a comunicarne il decesso, di cui non si conoscono le cause.Èundelnel– Tvplay.it (Foto Ansa)Ci ha lasciato a 26 anni, Devonte Aransibia, centrocampista inglese che militava attualmente con il Chesham, club di sesta serie. L’ultima presenza, lo scorso 5 ottobre contro il Bath. Da allora Aransibia non è più sceso in campo fino alla tragica notizia della scomparsa comunicata dalla famiglia con un messaggio sulla piattaforma GoFoundMe dove è stata creata un’iniziativa di raccolta fondi in sua memoria.