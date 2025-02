Amica.it - È il momento delle unghie ovali, eleganti e senza tempo

Leggi su Amica.it

Ammettiamolo: la manicure è un dettaglio fondamentale per completare qualsiasi look. Dalla forma squadrata a quella a mandorla, esistono infinite possibilità per modellarle in base al nostro stile e alla struttura naturalemani. Tra tutte, lenon perdono mai il loro fascino e spiccano per la loro versatilità, ma soprattutto per l’eleganza. Morbide e affusolate, si adattano a qualsiasi lunghezza e valorizzano le dita, conferendo loro un effetto slanciato. Perfette per chi desidera un look soft e naturale, sono una scelta sempre attuale, dalle passerelle alle tendenze di nail art più recenti.: perché sceglierleLesono un must-have per chi cerca un equilibrio tra raffinatezza e praticità.