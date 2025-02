Sport.quotidiano.net - È il giorno del derby Maceratese-Tolentino. Braccio di ferro tra squadre motivatissime

Leggi su Sport.quotidiano.net

MACERATAAncora un esame per la: la sfida di oggi alle 15 con ilè un, i cremisi stanno vivendo un ottimo momento e sono animati da uno spirito di rivalsa dopo la sconfitta dell’andata. Non mancano le motivazioni in casa biancorossa: su tutte la necessità di difendere il primo posto considerando che K Sport Montecchio Gallo è a un punto dalla vetta e, perlomeno sulla carta, i pesaresi sono attesi dalla gara interna contro l’Atletico Mariner che presenta meno rischi rispetto a quella della. Solo stamattina si deciderà se l’allenatore Matteo Possanzini potrà contare sul difensore Lucero, sostituito per una contrattura sette giorni fa, la sensazione è che difficilmente sarà rischiato, il suo posto potrebbe essere preso da Grillo così come successo a casa della Sangiustese, ma non mancano le alternative.