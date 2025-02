Nerdpool.it - DYNASTY WARRIORS: ORIGINS, oltre un milione di copie vendute

KOEI TECMO e lo studio Omega Force celebrano un grande traguardo:ha superato ildia livello globale! Questo risultato comprende le vendite sia in formato fisico che digitale su PlayStation 5, Xbox Series XS e PC tramite Steam. In, la demo del gioco ha registrato2 milioni di download, confermando l’entusiasmo dei giocatori.Un’epica rivisitazione della storia dei Tre Regnioffre una nuova e profonda interpretazione della leggendaria epopea cinese, trasportando i giocatori dall’insurrezione dei “Turbanti Gialli” alla spettacolare “Battaglia di Chibi”. Nei panni di un eroe senza nome, i giocatori dovranno affrontare intense battaglie, prendere decisioni cruciali e scrivere il proprio destino mentre tentano di riportare la pace in un’epoca di caos.