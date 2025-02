Quotidiano.net - Due miliardi di risparmi sulle bollette con lo sblocco dei nuovi piani per le rinnovabili

Roma, 16 febbraio 2025 – E’ un vero e proprio pacchetto di proposte strutturali o di impatto più immediato quello messo a punto dai produttori di energia elettrica, associati a Energia futura, per tutelare e sostenere innanzitutto i piccoli e medi consumatori, famiglie e imprese, che risultano i più colpiti dal caro-. La premessa dalla quale partono i produttori è che i recenti picchi dei prezzi del gas, grandemente influenzati da movimenti di operatori finanziari che speculanotensioni internazionalimaterie prime ed energia, stanno incidendo significativamente anche sul mercato elettrico, distorcendo le reali dinamiche di domanda e offerta. Questo fenomeno interessa l'intera Europa, in primis i Paesi come l'Italia e la Germania che ancora dipendono in misura rilevante dal gas naturale per la produzione di energia (40% del mix).