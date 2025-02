Ilrestodelcarlino.it - Due cifre, una leggenda: Valentino Rossi festeggia gli anni, 46 è il numero perfetto

Pesaro, 16 febbraio 2025 – Due, una: 46. Ed è unadalla doppia valenza. Perché sono gliche compie oggi, ed è ilstampato sulle sue moto e sui suoi caschi in una carriera che lo ha visto per 9 volte campione del mondo della moto Gp. QuelVale, oggi padre di due bimbe, lo scelse imitando il padre Graziano e un allora semisconosciuto pilota giapponese, Norifumi Abe, le cui manovre lo folgorarono da giovanissimo. Milano 27/02/2006 presentazione nuovo team camel yamaha per la moto gp 2006/07 nella fotoph marco luzzani/ag aldo liverani s.a.s. Abbandonato ai tempi dei campionati italiano ed europeo, lo riprese nel mondiale, decidendo di tenerlo dopo aver scoperto che la prima vittoria del padre Graziano nel Motomondiale, ottenuta nel 1979 (anno di nascita di, a proposito di cabala) fosse arrivata con il 46 sulla carena.