Lanazione.it - Due auto distrutte dal fuoco sulla Modenese

Leggi su Lanazione.it

Pistoia, 16 febbraio 2025 – Una squadra dei vigili deldi Pistoia è intervenuta intorno alle 14strada statale 66in località Tani per l’incendio di duevetture. Due, per cause in corso di accertamento, sono andate; per fortuna non ci sono feriti.