Ilgiorno.it - Due amici, lo stesso destino. L’addio a Cristian e Paolo unisce il mondo dello sport

L’ultimo saluto ai duetraditi dalla Grignetta. Ieri è stata una giornata di dolore in Brianza per l’omaggio aMauri eBellazzi, i due 48ennimorti in montagna una settimana fa. In prima fila a ricordarli, i colleghi della Ste di Usmate: gli escursionisti lavoravano nella stessa ditta. Al Centroivo di Vimercate la cerimonia laica percon le parole della moglie Elisa affidate a una missiva letta da un’amica: "Grazie a chi mi è stato vicino quando con il cuore tremante e speranzoso credevo ancora che si potessero trovare". E poi il videomessaggio di Javier Zanetti, l’ex capitano dell’Inter, squadra del cuore dell’operaio morto e ritrovato in un canalone ghiacciato: "Ciao Cri", ha detto il campione nerazzurro prima di rivolgersi a Riccardo, il figlio 11enne di Mauri, al quale ha raccomandato: "Sempre grinta e cuore come il tuo papà".