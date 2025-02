Brindisireport.it - Dopo anni, torna il centro per l’impiego in paese: al via sportello di prossimità

Leggi su Brindisireport.it

TORRE SANTA SUSANNA - Torre Santa Susanna sarà uno dei primi comuni della provincia di Brindisi a garantire alla sua comunità un’importante opportunità per le politiche attive per il lavoro. Lunedì 17 febbraio, presso i locali del museo dell’olio, in piazza Umberto I, sarà aperto unodi.