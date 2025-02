Don Giovanni e le Vite in transito | una missione che fa bene al cuore e alle persone

Leggi su Ilfaroonline.it

Fiumicino, 16 febbraio 2025 – Non un punto di arrivo, ma un punto di partenza: così si può descrivere la Parrocchia Santa Maria degli Angeli. Situata all’ingresso dell’aeroporto di Fiumicino, la parrocchia si trova in un punto strategico e rappresenta una porta per la città. Ma è anche il primo punto di riferimento del Giubileo, essendo la prima che i pellegrini incontrano nel loro cammino verso il Vaticano. Una sorta di frontiera, quindi. Ed è qui che si svolge ladi Don, sacerdote della Diocesi di Porto-Santa Rufina che ogni giorno apre le porte della parrocchia a chi ne ha bisogno, non solo con opere di carità, ma anche creando un circolo di scambio reciproco e generosità, dove anche chi è in difficoltà aiuta il prossimo, seguendo la filosofia del dare all’altro quello che si riceve.