Domenica In Marcella Bella dopo l’ultimo posto | Raccomandata? Ecco la verità

risponde alle criticheSanremo: “Non ho bisogno di raccomandazioni”, ospite aIn, ha risalle critiche ricevutela sua partecipazione al Festival di Sanremo 2025, dove si è classificata alcon il brano Pelle diamante. “Non ho bisogno di raccomandazioni, ho sempre cantato belle canzoni”, ha dichiarato la cantante, difendendo la sua lunga carriera. Nonostante il risultato deludente, la cantante ha dimostrato grande serenità e ha approfittato dell’occasione per ribadire il suo valore artistico e la passione che ancora la lega alla musica.“Devo riconquistare i giovani”Riflettendo sul piazzamento in fondo alla classifica,ha spiegato che la sua lunga assenza dalle scene musicali potrebbe aver influito sull’accoglienza del pubblico: “Sono stata ferma per 18 anni, devo riconquistare i giovani”.