Domenica In l’ira di Elodie contro il giornalista Davide Maggio | Nessuno mi ha strappato il vestito ogni tanto scrivete ca…ate! – Il video

Leggi su Open.online

«Ho cantato. Sono cazzate chevoi come al solito. Ma mi pare che mi posso arrabbiare perché mi strappano il? Ma davvero mi fai così cretina?». Cosìsmentisce l’indiscrezione, del dietro le quinte, secondo cui le avrebberola mise pochi secondi prima di salire per l’ultima esibizione sul palco del Festival di Sanremo. Facendola andare su tutte le furie. La cantante, ospite aIn, smentisce la ricostruzione fatta su diversi giornali, in un accesso battibecco con, presente tra la stampa in studio. Precisa che «era arrabbiata». Perché? «Non c’è nessun giallo, ero emotivamente scossa. Sono dovuta andare da mio padre che non era mai stato lì». February 16, 2025 L'articoloIn,diil: «mi hailca.