Thesocialpost.it - Domenica In, la confessione di Olly: “Cosa ho fatto, tanta paura”

Leggi su Thesocialpost.it

Il vincitore del Festival di Sanremo 2025,, è stato ospite oggi,16 febbraio, aIn, il programma condotto da Mara Venier, per raccontare la sua emozionante vittoria. Il cantante ligure, Federico Olivieri, ha condiviso con il pubblico le sue sensazioni dopo il trionfo, confessando di aver pianto per mezz’ora dopo la proclamazione.“Sembrare triste per una vittoria”Il giovane artista ha rivissuto con emozione il momento della sua proclamazione sul palco dell’Ariston. “È stato stupendo”, ha dichiarato, visibilmente emozionato, mentre guardava il video della sua vittoria. “Sembrava mi fosse successo qualdi brutto”, ha proseguito, descrivendo la sua reazione alla notizia del trionfo. “Le notizie belle mi spaventano, reagisco con la faccia della paranoia, ma dentro ero felicissimo”.