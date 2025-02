Thesocialpost.it - Domenica In, Elodie sbotta in diretta: “Fatela finita”. E su Giorgia… boom!

interviene aIn per mettere a tacere le voci di polemica che l’hanno travolta dopo la finale di Sanremo 2025. L’artista, che ha chiuso al dodicesimo posto, nega con fermezza le indiscrezioni circolate sul suo conto: “Nessun giallo, scrivete cazzate. Sono rimasta malissimo per la mancanza di rispetto verso Giorgia”. Con queste parole,affronta il presunto caso di uno scatto d’ira legato al suo abito di scena.“Non mi hanno strappato il vestito”Smentendo categoricamente le notizie diffuse,chiarisce: “Mi hanno strappato il vestito? Nessuno mi ha strappato il vestito, sono cazzate che scrivete voi come al solito. Vi pare che io possa arrabbiarmi per un vestito? Mi fate così cretina?”. Parlando della sua reazione emotiva post-esibizione, confessa: “Sono diventata emotiva, ieri dopo l’esibizione ho pianto.