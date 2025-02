Biccy.it - Domenica In, Clara lancia frecciatine in diretta: “Non piango!”

La puntata sanremese diIn è stata un grande Davide Maggio Show, il noto giornalista che senza peli sulla lingua è stato tra i protagonisti al Teatro Ariston, prima regalandoci una indimenticabile catfight con Elodie, poi facendo arrabbiare Francesca Pascale e anche ricordando a Gaia che è arrivata ultima al televoto. Praticamente il villain di una fiaba Disney al quale non si può non voler bene e senza il quale l’eroe non sarebbe tale e brillerebbe meno. Maggio è stato il famoso zero di Mariotto che come un faro mette in luce chi lo riceve. La cosa assurda è che Maggio è riuscito a indispettire anche una delle artiste alle quali non ha riservato mezza critica.e lea Davide Maggio sul palco diIn.Entrata subito dopo Gaia,è arrivata prevenuta sul palco del Teatro Ariston e rivolgendosi a Davide Maggio ha detto: “Oggi sono qui senza voce, l’ho persa del tutto.