Dobbiamo essere bravi a sfruttare ogni momento

Coach Giampaolo Medei anticipa così la sfida con i salentini: "Siamo reduci dalla Challenge Cup, il tempo a disposizione per riposare e lavorare è poco, ma siamo abituati a questi ritmi nella nostra stagione.per recuperare le energie e prepararci a una sfida importante. Vogliamo finire la regular season con il miglior piazzamento possibile e ci ricordiamo bene la grande occasione persa a Taranto nel match di andata. Vogliamo assolutamente rifarci". Il suo baby alzatore, Mattia Boninfante, non può esimersi dal parlare del derby in famiglia: "All’andata, dopo un buon avvio, abbiamo faticato nel punto a punto sprecando dei match ball, ma da quel giorno siamo cresciuti molto, grazie alla mole di gare giocate, e vogliamo rifarci. Potrò contare ancora sul tifo di mia madre Marika, mentre in settimana ho sentito papà Dante, ma abbiamo evitato di parlare degli allenamenti.