Divisi su Lazio-Napoli e altro. D’accordo solo sul pessimo mercato e sul Napoli indebolito

susule sulCesare – Caro Guido buon punto delall’Olimpico con laconsiderato che eravamo incerottati con tre infortunati importanti e tutti della fascia sinistra. Diciamoci la verità alle 18 di ieri e ancora di più alle 18.07 (dopo il vantaggio della) avremmo tutti firmato per un pareggio. Poi è chiaro che prendere il gol del definitivo pareggio a tre minuti della fine lascia l’amaro in bocca, come lo aveva lasciato contro la Roma. Tra le due partite vedendo il bicchiere mezzo vuoto abbiamo lasciato 4 punti ma vedendo il bicchiere mezzo pieno ne abbiamo guadagnati due.Guido – Cesare francamente non concordo. Quando, come con la Roma, arrivi in vantaggio agli ultimissimi minuti e poi subisci il pareggio sono sempre due punti persi.