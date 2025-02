Liberoquotidiano.it - "Dite solo caz***". Elodie non si tiene e sbotta contro il giornalista: caos negli studi di Domenica In | Video

senza freni. Ospite diIn nella puntata in onda il 16 febbraio, a Sanremo concluso, la cantante torna sul giallo del vestito strappato. Sui social, infatti, circola un retroscena: l'artista sarebbe uscita infuriata dal palco durante la finale perché poco prima qualcuno le avrebbe rovinato l'abito. E proprio su Rai 1 da Mara Venier, parlando con un: "e, sono ca*** che scrivete voi come al solito". "No, dovete imparare ad ascoltare", replica Davide Maggio mentre l'artista continua a dire la sua: "L'ho già detto, ho cantato emotivamente perché è stato difficile. Un vestito è un vestito, cosa mi sono rincog***? Nessuno mi ha strappato il vestito". E ancora: "Io sono una persona abbastanza intelligente, di certo non mi arrabbierei con nessuno per un vestito ma te pare che io mi abbasso a discutere con Davide Maggio".