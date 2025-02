Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Parma-Roma 0-0 | Fischio d’inizio! LIVE

Leggi su Calciomercato.it

Dopo il lunch match e le gare del pomeriggio, scendono in campo alle ore 18, per la venticinquesima giornata del campionato diA,Prima dell’attesissimo derby d’Italia tra la Juventus e l’Inter, la quarta gara di questa domenica, valida per la venticinquesima giornata del campionato diA, vede affrontarsi ile la.Claudio Ranieri (LaPresse) – Calciomercato.itI padroni di casa, guidati in panchina da Fabio Pecchia, vivono una situazione decisamente delicata: quattro sconfitte, tre consecutive, nelle ultime cinque partite, mentre la vittoria manca ormai dall’ultima gara del 2024, 2-1 casalingo al Monza di Alessandro Nesta. E la classifica si è fatta complicata. Di contro, i giallorossi dell’allenatore Claudio Ranieri si presentano a questa sfida dopo l’1-1 contro il Porto nell’andata dei playoff dell’Europa League, con diverse polemiche per le decisioni arbitrali, mentre in campionato hanno battuto il Venezia dell’ex Eusebio Di Francesco in trasferta grazie al rigore realizzato da Paulo Dybala.