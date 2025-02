Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Monza-Lecce e Udinese-Empoli | Formazioni UFFICIALI LIVE

Calciomercato.it vi aggiornerà in tempo reale sulle due partite diA delle 15In attesa del Derby d’Italia Juve-Inter, il palinsesto domenicale della venticinquesima giornata propone due partite molto importanti nella lotta salvezza alle 15:. In Brianza, in particolare, i padroni di casa si giocano molto probabilmente una delle ultime possibilità per provare a riaprire i giochi e rendere un po’ meno pressante lo spettro di una retrocessione che sembra quasi inevitabile alla luce degli ultimi risultati.A,(Lapresse) – calciomercato.itAl grido di “ora o mai più”, Alessandro Nesta proverà ad inaugurare con un successo il suo secondo approdo sulla panchina dei brianzoli, che hanno esonerato Salvatore Bocchetti dopo la goleada subita contro la Lazio.