Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Juventus-Inter 0-0: ci prova Veiga, blocca Sommer! – LIVE

Leggi su Calciomercato.it

Si chiude la domenica della venticinquesima giornata del campionato diA con l’attesissimo derby d’ItaliaCi siamo, l’attesa per il derby d’Italia è finita: per la venticinquesima giornata del campionato diA scendono in campo lae l’.Abbraccio tra Inzaghi e Motta (LaPresse) – Calciomercato.itI padroni di casa, guidati in panchina da Thiago Motta, ex della partita, arrivano a questo importante appuntamento dopo tre vittorie consecutive tra campionato e Champions League, quest’ultima ottenuta tra le mura amiche contro il PSV Eindhoven per 2-1 grazie alla rete decisiva di Samuel Mbangula. I bianconeri sono alle prese con una lotta serrata per il quarto, l’ultimo attualmente utile per entrare nella prossima edizione della massima competizione per club e sono a ben undici punti di distanza dagli avversari di giornata.