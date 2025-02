Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Fiorentina-Como 0-1 | ANCORA DIAO! LIVE

Leggi su Calciomercato.it

Dopo le gare disputate venerdì e sabato, si apre la domenica della venticinquesima giornata del campionato diA col lunch matchLa domenica della venticinquesima giornata del campionato diA si apre con il classico lunch match delle 12.30: a scendere in campo sono lae il, partita importante per entrambe per diversi motivi.Raffaele Palladino (LaPresse) – Calciomercato.itI padroni di casa, guidati in panchina da Raffaele Palladino, si presentano a questo appuntamento dopo la sconfitta patita al ‘Giuseppe Meazza’ di Milano contro l’Inter di Simone Inzaghi: 2-1 il risultato finale, rete viola realizzata da Rolando Mandragora su calcio di rigore. Una partita condita da mille polemiche per le decisioni prese dal direttore di gara Federico La Penna. Per non perdere il treno che portamente in Champions League, la squadra gigliata dovrà portare a casa un risultato positivo.