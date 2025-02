Oasport.it - Diego Nargiso sull’accordo Sinner-WADA: “Mi sembra la soluzione più giusta, anche se penalizza il giocatore”

Diversi tra gli addetti ai lavori si stanno pronunciando su quanto è stato deciso tra Jannike la. L’accordo tra il pusterese e l’Agenzia mondiale antidoping ha portato a tre mesi di sospensione dal massimo circuito internazionale del n.1 del mondo. Per questo,non potrà giocare fino alle 23.59 del prossimo 4 maggio. Una scadenza temporale che gli consentirà di disputare gli Internazionali d’Italia, a precedere il Roland Garros.Ci saranno però tutta una serie di limitazioni dettati dal periodo di allenamento. Ufficialmente, dal 13 aprile 2025, Jannik potrà sfruttare qualunque struttura e potersi preparare nel modo canonico, ma prima di questa data dovrà autogestirsi, non avendo a sua disposizione lo staff tecnico e non potendo scambiare con giocatori tesserati.A pronunciarsi su tutto questo è stato l’ex: “Credo che sia stata la cosa piùda fare, nel senso che è stato un ottimo modo di essere equilibrati e di accettare un errore che è stato fatto dal team.