Quotidiano.net - Dieci sit-com da rivedere su Mediaset Infinity

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 16 febbraio 2025 – Se in America continuano ad andare in onda regolarmente e, in passato, alcuni titoli sono diventati veri e propri cult, le sit-com italiane hanno fatto spesso fatica a imporsi come genere, nel nostro Paese. Ci sono alcuni titoli che hanno dipinto un’era e sono stati un successo ma, in altri casi, non hanno mai lasciato un vero e proprio segno e si sono conclusi dopo alcune stagioni, quasi in sordina. Se siete nostalgici di questo genere e voletealcune sit-com italiane, suc’è la possibilità diproduzioni con volti noti per fare un tuffo nel passato. Casa Vianello Era inevitabile e doveroso iniziare con questo titolo. Sandra Mondaini e Raimondo Vianello hanno davvero segnato un’epoca con le loro avventure surreali e irresistibili.