Sport.quotidiano.net - Diao e Paz stendono la Fiorentina: il Como sbanca il Franchi 2-0

Firenze, 16 febbraio 2025 – Ilrialza la testa dopo i ko rimediati con Atalanta, Bologna e Juventus el’Artemiobattendo lacon un netto 2-0 e riassaporando il gusto della vittoria esterna che mancava dallo scorso 24 settembre. Un successo più che meritato per gli uomini di Fabregas che hanno dominato la contesa, lasciando sfogare i viola ad inizio gara e prendendo via via il controllo delle operazioni grazie a pressing e verticalizzazioni, per poi colpire prima dell’intervallo conche, ben imbeccato in campo aperto da Caqueret, ha spiazzato in tutta calma De Gea. Trovato il vantaggio, i lariani non hanno lasciato la barra del timone neppure in un inizio della ripresa piuttosto nervoso e al 66’ hanno definitivamente archiviato la pratica con il mortifero sinistro a giro di Nico Paz che ha reso l’ultimo spicchio di gara una pura formalità per il, il quale ha controllato senza particolari affanni il forcing finale dei viola che senza Kean in attacco hanno faticato terribilmente a pungere ma che, soprattutto, con questo passo falso hanno perso la ghiotta opportunità di portarsi a -1 dal quarto posto.