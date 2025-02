Calciomercato.it - Diao e Nico Paz show: Fabregas espugna il Franchi con i suoi gioielli

Leggi su Calciomercato.it

Il Como supera la Fiorentina nel lunch match di giornata: i lariani vincono 2-0 con grande meritoUn pranzo indigesto per la Fiorentina, un pranzo da re per il Como. I lariani, reduci da tre sconfitte consecutive, disputano una partita perfetta a Firenze e conquistano con merito tre punti preziosissimi per la quota salvezza nel lunch-match della 25esima giornata. Per i viola è la seconda sconfitta consecutiva dopo quella subita a San Siro contro l’Inter.Fiorentina-Como 0-2,Paz brillano al(LaPresse) – Calciomercato.itsorprende senza schierare una prima punta in campo ed è trascinato dainiPaz, autori delle due reti che decidono la gara. I viola partono forte con Zaniolo che calcia alto dopo pochi secondi ed è sempre Zaniolo ad impegnare Butez in una parata a terra.