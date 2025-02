Panorama.it - Di questo non è mai morto nessuno

Se volete serenamente continuare a mangiare sushi, non leggetearticolo. Se vi piacciono le conserve fatte in casa dalla nonna o ripulite con le dita la ciotola dell’impasto della ciambella, oppure ordinate il tiramisù anche nei bar più improbabili, passate avanti. Perché vi si sta per spalancare un mondo fatto di batteri, intossicazioni, gastroenteriti e germi, tanti germi, pericolosi e forse letali. Molti dei quali prosperano nelle nostre cucine, sui taglieri, al tavolo del ristorante, nei supermercati e quindi ovunque. Sornioni, ma pronti se non a ucciderci (ipotesi da non scartare a priori) quantomeno a farci -.Di certo è più comodo rimanere ignoranti, continuando a dar retta alle mamme che si ostinano a dirci che mangiando l’uovo crudo «non è mai»: fin quando un bel giorno arrivano i microbiologi e ci avvisano.