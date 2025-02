Di Mitri | Basta aggressioni contro le Forze dell’Ordine | successo per la mobilitazione di FdI ad Aranova

Leggi su Ilfaroonline.it

– Si è svolto ad, presso via Michele Rosi 195, nei pressi del centro commerciale La Tartaruga, il banchetto organizzato dal Circolo Leonardo Da Vinci di Fratelli d’Italia Fiumicino nell’ambito della campagna di sensibilizzazione nazionale “le”.“Ogni giorno, lesvolgono il loro lavoro con dedizione e sacrificio per garantire sicurezza e legalità. Troppo spesso, però, sono vittime di violenze ingiustificate e di una preoccupante impunità per i responsabili. La partecipazione dei cittadini di oggi ci dimostra che il territorio è al fianco degli uomini e delle donne in divisa” ha dichiarato il presidente del Circolo, Alessio Di. “Questa raccolta firme rappresenta un messaggio chiaro: chiediamo più tutele e pene certe per chi aggredisce chi ci protegge.